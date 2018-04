I benefit alle famiglie salvano gli adolescenti dall'abuso di alcol

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAPADOVA Le campagne di sensibilizzazione per un consumo accorto di alcolici funzionano, a tutto beneficio della salute. E sono sempre meno gli adolescenti che fanno uso di alcol in Europa e in Nord-America, e questo dipende dagli investimenti che si fanno, in particolare per i benefit per le famiglie.È quanto emerge da una ricerca dell'Università pubblicata sulla rivista internazionale Drug & Alcohol Review, a firma di Alessio Vieno e Gianmarco Altoè, del dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione del Bo, che...