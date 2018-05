Giordani incontra la moglie di Bratu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINDACOPADOVA L'incontro in gran segreto con la moglie di Marian Bratu, c'è stato nei primi giorni dopo l'incidente. A raccontarlo e a dire come «sia tutto così assurdo» è stato soltanto ieri lo stesso sindaco di Padova Sergio Giordani, che verso la conclusione della manifestazione sulla sicurezza nei posti di lavoro si è presentato in piazza Garibaldi. Giordani, jeans e giacca beige, è salito sul palco ma non ha voluto parlare alla piazza. Ma a chi gli chiedeva conto di quel passaggio, il primo cittadino non ha risparmiato commenti....