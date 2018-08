Giordani: «E adesso acceleriamo i tempi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ISTITUZIONIPADOVA Una firma che definire storica per Padova non è retorico: ieri a palazzo Balbi, è stato sottoscritto l'accordo per la realizzazione del nuovo Polo della salute ospedale policlinico di Padova. In calce allo storico documento, che pone le basi per passare alla fase progettuale, e quindi realizzativa del Nuovo Ospedale di Padova, le firme del governatore Luca Zaia, del sindaco Sergio Giordani, del presidente della Provincia Enoch Soranzo, del rettore dell'Università Rosario Rizzuto e di Luciano Flor, direttore generale...