«Finalmente posso far lezione ai miei studenti senza timori». Si esprime così Valter Panciera, 63 anni, professore di Storia Moderna al Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità dell'Università di Padova, a seguito della somministrazione del vaccino antiCovid.

Professor Panciera ha mai avuto dubbi sull'efficacia del vaccino?

«Assolutamente no, mai. Il vaccino è uno scudo che mi consentirà di sentirmi protetto, soprattutto in vista dell'inizio delle lezioni in presenza».

Com'è andata?

«L'organizzazione è ottima, sono stato accolto molto velocemente e mi è stata fatta l'anamnesi. Poi sono stato vaccinato e ho dovuto aspettare seduto i quindici minuti successivi. I volontari della Croce Rossa sono stati molto accoglienti e disponibili».

Quando rivedrà gli studenti?

«Le lezioni in presenza iniziano lunedì prossimo per la magistrale, questa settimana è stata utilizzata ancora la didattica a distanza. Per entrare in aula si sono registrate quindici persone, gli altri seguiranno da remoto».

Dallo scoppio dell'emergenza sanitaria ha sempre insegnato a distanza?

«Sì, lunedì vedrò gli studenti dopo un anno».

Pensa che la didattica a distanza continuerà ad essere sfruttata anche dopo la pandemia? « Credo che sia una modalità di cui tener conto per il futuro».

