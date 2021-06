Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Conosce il comparto termale come le proprie tasche ma ha uno sguardo proiettato sull'intera provincia. Parla con i numeri in mano e snocciola a menadito anche lo storico degli anni passati. Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Terme Abano Montegrotto e presidente dell'ente bilaterale turismo Padova Terme Euganee, è la persona giusta per tirare un primo bilancio del settore alberghiero dopo il ritorno in zona bianca....