Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INDUSTRIAPADOVA Non solo area asiatica e Usa, oltre l'Europa ormai mercato domestico per il made in Italy. La ripartenza dell'export dopo la pandemia punta a riscoprire anche l'Europa dell'Est, paesi vicini come Polonia e Ungheria, che grazie anche ai fondi di coesione dell'Ue e al loro dinamismo interno (e riforme economiche a Varsavia), sono locomotive emergenti nell'Unione e uno sbocco sempre più significativo in futuro per le produzioni...