DUE CARRAREVentitré anni fa la fusione fra il Comune di Carrara San Giorgio e quello di Carrara Santo Stefano. Fu un referendum a sancire la nascita di Due Carrare, oggi un paese di oltre 9mila abitanti, cerniera strategica fra la cintura, la Bassa e i Colli Euganei. L'attuale sindaco Davide Moro andò a votare per la prima volta proprio in occasione della consultazione popolare, il 26 febbraio del 1995. «Mi sono espresso convintamente per il sì racconta - In famiglia davamo per scontato il successo». Si schierarono a favore (quasi) tutti...