I SOCCORSI

PADOVA Il Soccorso alpino della Val Pettorina nella giornata di ieri è stato allertato per una coppia in difficoltà sulla Marmolada, località Rocca Pietore. Dopo aver trovato il tunnel di Serauta chiuso, due escursionisti erano passati sopra, ma la donna, E.S., 32 anni, di Padova, nell'attraversare ghiacciaio e ghiaione era stata colta da una crisi di panico ed era incapace di muoversi. Il compagno ha provato a spronarla, ma è stato tutto inutile. La trentaduenne, in piena crisi, non è più riuscita a portare avanti la sua escursione. E così la coppia è stata costretta a chiamare i soccorsi. Una squadra che si trovava a Malga Ciapela è salita in funivia, ha raggiunto i due e ha aiutato l'escursionista a superare il tratto che la intimoriva, per poi guidarla alla funivia. La donna, piuttosto provata, è stata portata alla meta sana e salva. L'elicottero è infine decollato nuovamente in direzione di Cortina per un secondo incidente alpinistico. Capo di una cordata da tre, sull'ultimo tiro della Via Super rapida alla Croda Negra, uno scalatore era caduto, riportando una probabile contusione e un taglio al ginocchio. I due compagni lo avevano quindi riportato in sosta con loro e avevano lanciato l'allarme. Recuperato con un verricello di 20 metri, il rocciatore, M.S., 42 anni, di Rovigo, è stato trasportato al San Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA