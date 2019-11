Conto alla rovescia per il Natale, ecco le luminarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MANIFESTAZIONIPADOVA Scatta il conto alla rovescia per l'inizio dei festeggiamenti del Natale padovano. In molte vie del centro, infatti, hanno già fatto la loro comparsa le prime luminarie. Ieri mattina, grazie ad un maxi gru, sono state predisposte anche sulla torre degli Anziani di palazzo Moroni. Sono comparsi anche alcuni coni che, a breve, saranno addobbati come alberi natalizi. «Siamo a buon punto ha confermato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa Tanto è vero che sabato prossimo, alle 16, la città inizierà a...