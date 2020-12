Nuovi contagi all'Ira. «I tamponi effettuati nei giorni scorsi hanno rilevato la presenza 6 nuovi ospiti positivi e 5 dipendenti contagiati», ha confermato ieri il presidente dell'Ipab Fabio Incastrini. Per quel che riguarda gli ospiti positivi, questi vanno ad aggiungersi agli 11 contagiati all'interno drella residenza palazzo Bolis a Selvazzano dentro (due donne, sono decedute nei giorni scorsi). Tutti i positivi del Bolis sono stati spostati nel reparto Covid in via Beato Pellegrino. Arrivano a quota 20 i lavoratori positivi al tampone. «E questo è un grossissimo problema ha detto Incastrini -. Purtroppo da mesi dobbiamo fare i conti con una carenza pesantissima di personale. L'assenza di questi dipendenti, così, ci mette in grossissima difficoltà». Nei giorni scorsi, intanto, si è provveduto all'igienizzazione completa della residenza Bolis. Nuovi contagi, la settimana scorsa, si sono verificati anche all'Oic della Mandria. Qui si registrano 60 positivi. Nello specifico, 26 positivi al tampone fanno riferimento alla residenza Santa Chiara e 8 alla residenza Giubileo. A questi vanno aggiunti altri 26 dipendenti attualmente in quarantena. La direzione ha anche deciso di spostare gli ospiti contagiati in un'altra ala della grande struttura, ovvero all'interno della Residenza Casa della Sussidiarietà Monsignor Franceschi.

Alberto Rodighiero

