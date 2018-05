Con l'auto esce di strada: tasso alcolico 4 volte il limite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIPADOVA Sbanda paurosamente ed esce di strada. Poi, al controllo della Polizia, emerge che era completamente ubriaca. Protagonista una padovana di 44 anni, C.S. le sue iniziali, denunciata nella notte tra sabato e domenica per guida in stato di ebbrezza. All'1.20 si è schiantata fuori strada in via Castelfidardo: sottoposta al classico alcoltest, il risultato è stato un tasso di 1,88, quattro volte superiore rispetto al limite di 0,5. Denunciato la stessa notte per guida in stato di ebbrezza anche un altro conducente, il 33enne...