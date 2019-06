Colasio: «Urbs Picta, basta auto davanti ai monumenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CANDIDATURAPADOVA Ancora tre mesi di attesa e poi la città di Padova riceverà una visita molto particolare: quella dell'ispettore Unesco, che arriverà in città per valutare la candidatura di Urbs picta come Patrimonio dell'Umanità. «Siamo ad una svolta molto importante - dice con orgoglio l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio - e dovremo prepararci per questo importante appuntamento. Abbiamo già fatto mettere i paletti e i cartelli con il divieto di sosta davanti al museo e alla chiesa degli Eremitani. Parleremo con la Diocesi per...