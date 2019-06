Caso garage Europa: 230 con il fiato sospeso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPADOVA Si avvicina il 31 luglio, ultimo giorno di apertura per il Garage Europa, inaugurato oltre oltre anni fa. Dal 1. agosto la struttura infatti passerà alla gestione di Aps, poichè l'ultima concessione, della durata di 12 anni non sarà rinnovata.La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a inizio maggio, quando l'amministrazione ha annunciato il nuovo assetto del centralissimo garage, con la riduzione da 280 posti auto a 120 e perdita del lavoro per almeno 8 dei 10 dipendenti. Da subito si erano levate voci di...