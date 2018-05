Buco da 600 mila euro, l'Ulss dà la caccia ai furbetti del ticket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSISTENZAPADOVA Distratti, dalla memoria corta o volutamente inadempienti. Sono i portoghesi della sanità, pazienti che prenotano visite ed esami e non si presentano all'appuntamento senza annullarlo in tempo e finendo per essere di nocumento al sistema. Leggerezze che la legge non perdona perchè così facendo si allungano inutilmente le liste d'attesa ai danni degli altri, che quella prestazione la stanno aspettando con trepidazione. Per recuperare il dovuto sono al lavoro gli uffici dell'Ulss 6 Euganea che, dal primo gennaio 2017...