Bottino da 10mila euro al bar Busetto

IL FURTOPADOVA «Siamo qui dal 1954. Ci sono praticamente nato dentro a questo bar. Non saranno questi ladri a fermarmi». A parlare è Giuseppe Busetto, titolare dell'omonimo bar di via Cave 78, che ieri ha subito un furto di gratta e vinci e sigarette per circa 10mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia. Giuseppe tira un sospiro di sollievo: «Ci siamo assicurati per fortuna contro queste cose. Ne abbiamo ben due di assicurazioni, altrimenti sì che c'era da piangere. In ogni caso i ladri hanno sfondato le due finestre sul retro e sono...