Bengalese esplode petardi vicino alle giostre: perquisito e denunciato

(L.I.) In centocinquanta tra poliziotti, carabinieri, agenti di polizia locale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno assicurato il servizio di vigilanza in occasione del tradizionale spettacolo pirotecnico in Prato della Valle. L'articolato dispositivo di sicurezza, con i varchi a regolamentare l'afflusso alla piazza e il posto di comando avanzato nella suggestiva cornice della Loggia Amulea, ha funzionato al meglio. Il rafforzamento del sistema di videosorveglianza predisposto dal questore Paolo Fassari per il terzo anno...