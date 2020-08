Tutto il personale della Casa di Riposo Francesco Beggiato di Conselve è risultato negativo al Covid: una buona notizia per la struttura pubblica, che la scorsa settimana, dopo essere stata Covid free, ha registrato due positive tra le operatrici in servizio e quattro tra i 116 ospiti. Immediata l'applicazione del protocollo interno previsto in questi casi e coordinato dalle due infermiere caposala, d'intesa con la responsabile amministrativa dell'ente. Tutto è partito la scorsa settimana, quando una operatrice è risultata positiva al Covid, seguita a breve distanza da una seconda collega, mentre la tamponatura degli ospiti residenti nell'Ipab, 116 attualmente, ha dato purtroppo esito sfavorevole per quattro degenti, tutti peraltro asintomatici. Il cluster potrebbe perciò essere stato circoscritto: subito trasferiti nell'ala cosiddetta Covid della struttura, i quattro ospiti positivi godono comunque di buona salute e non presentano nessun sintomo preoccupante, ma rimarranno comunque in isolamento per quindici giorni e comunque fino a quando i tamponi ripetuti a cadenza regolare non risulteranno essere negativi. Le due operatrici risultate positive sono al proprio domicilio in isolamento fiduciario. L'intervento tempestivo attuato dai sanitari in servizio alla Beggiato, in contatto diretto con il Dipartimento Prevenzione dell' Ulss 6 Euganea, si pera possa dare buoni frutti, con il contingentamento della malattia pandemica all'interno della Casa di riposo. Già oggi intanto saranno nuovamente ripetuti i tamponi agli ospiti, con la speranza che gli stessi siano negativi. Allarme rientrato alla Sereni Orizzonti di Bovolenta, dove l'ospite positiva al primo tampone è poi risultata negativa a quello successivo e nei giorni a venire l'Ulss 6 Euganea ha autorizzato nuovi ricoveri. n.b.

