Assistenza e mercato, il lavoro di un uomo solo

PIOMBINOGiancarlo Marcato, 75 anni, era nato a Cadoneghe, dove fino a 10 anni fa risiedeva. Rimasto vedovo da parecchio tempo, si era trasferito a Piombino Dese in via Roma, al civico 178, vicino al passaggio a livello della strada che collega il centro del paese a Trebaseleghe e al negozio di alimentari. Viveva in un appartamento di un condominio di sole quattro unità. Quando è diventato cittadino piombinese conduceva già una vita solitaria ma tranquilla. Nessun problema, infatti, si è mai registrato con i vicini e i confinanti....