ImmigratiPensiamo aEllis IslandSeguo con attenzione in questi giorni i dibattiti che si susseguono attraverso al problema eterno degli immigrati. Tornando indietro di circa due secoli, in America questo fenomeno aveva interessato circa 12 milioni di cittadini europei ed asiatici che sbarcarono negli Usa passando dalla storica Ellis Island, o così detta isola della quarantena. Per 40 giorni tutti gli immigrati, venivano controllati, da medici da federali, da datori di lavoro, per vedere chi era idoneo a rimanere in cerca di fortuna e chi...