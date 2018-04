CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,sono rimasto sorpreso della risposta data al lettore sulle iniziative di oramai molti Comuni italiani per garantire il rispetto delle norme contro i rigurgiti fascisti ed il razzismo, preoccupati del diffondersi di questi fenomeni in Italia ed in Europa, come ci ricordano diversi gravi fatti avvenuti anche recentemente. Una legittima pretesa di rispetto della legalità che non può essere strumentalmente elusa richiamandosi ai totalitarismi in generale. Ciò per il semplice motivo che il nostro ordinamento democratico e...