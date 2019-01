CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un mega progetto che diventa realtà a Punta del Este, in Uruguay. E uno che attende tutti i permessi a Torcello, nella laguna di Venezia, proprio dove Giuseppe Cipriani nel 1935 aprì la Locanda Cipriani, dando vita a uno dei marchi mondiali della ristorazione e della ricettività. Ottantaquattro anni dopo, il ritorno a Torcello porta ancora il nome di Giuseppe Cipriani, figlio di quell'Arrigo che a 86 anni, in questi giorni, ha lasciato per poco l'Harry's Bar ed è volato proprio in Uruguay per seguire in prima persona il progetto Ocean...