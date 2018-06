Tim, Conti prova a cucire lo strappo con Genish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA QUERELLEMILANO È partito il conto alla rovescia per il faccia a faccia fra Amos Genish e il consiglio di Tim, che è in programma nel pomeriggio di domani a Roma, preceduto in mattinata da una riunione di induction dedicata ai progetti in cantiere. Nel board i dieci consiglieri della lista di maggioranza espressa dal fondo Usa Elliott e dal mercato chiederanno formalmente conto a Genish delle accuse rilasciate mercoledì scorso ad alcuni di loro di «interferenze con il lavoro del management, anche «diffondendo false congetture». Negli...