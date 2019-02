Ivass paralizzata senza vertici: nomine bloccate da novembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSICURAZIONIROMA All'ombra del pasticcio sul Direttorio di Bankitalia c'è un dettaglio non da poco. Se oggi il Consiglio dei ministri non ci metterà una pezza in extremis - improbabile dato il clima delle ultime ore - a partire da domani un organo cruciale per il funzionamento di un pezzo di economia come il mondo delle assicurazioni sarà di fatto senza vertice. Non sarà dunque congelato soltanto il potere di vigilanza, nel dna della missione Ivass che in tandem con Bankitalia è chiamata a misurare e mitigare il rischio sistemico. Ma...