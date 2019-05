Veleno in piazza: topicida nel parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBELLUNO Esche topicide mortali, anche per l'uomo. È stato un risveglio shock quello di ieri mattina per il centro storico del capoluogo. I sanpietrini attorno alla fontana sono stati trovati rossi, letteralmente tappezzati di esche di veleno per topi. La segnalazione di una residente della zona ha subito fatto scattare le operazioni di pulizia e l'indagine delle forze dell'ordine. L'EPISODIONel complesso, una domenica mattina concitata e all'insegna della paura. Paura per la sicurezza di bambini, cani e altri animali che ingoiando i...