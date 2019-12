Tessaro guida la categoria fornitura meccanica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STAFFETTABELLUNO Cambio alla guardia all'assemblea della Meccanica sub fornitura: la nuova presidente è Barbara Tessaro. Contitolare, con i fratelli Daniele e Tiziano della ditta Controlmec dei Tessaro srl di Alano di Piave, specializzata nella meccanica di precisione, che attualmente occupa 8 addetti. La neo presidente è imprenditrice da 25 anni. Nonostante in famiglia ci fosse già un'azienda avviata, nel 1994 ha scelto di scendere in campo in prima persona, assieme a un fratello prematuramente scomparso nel 2002. Il dramma non blocca...