SVILUPPO

BELLUNO Pioggia di contributi, dall'ente bilaterale a imprese e lavoratori.

«L'importante commenta il presidente Sandro Lavanda è far conoscere le opportunità». Sì perché l'anno nuovo si apre con diverse novità per la realtà rivolta alle aziende del commercio e del turismo. Ai fondi storici si aggiungono quest'anno diverse proposte, sia per i dipendente che per i titolari. «E' anche questo un modo per fermare lo spopolamento prosegue Lavanda e per incentivare la natalità e l'insediamento di nuove famiglie sul nostro territorio».

INFORMARE

L'importante, appunto, è diffondere la notizia e non incappare nel vuoto dello scorso anno, quando il fondo Vaia di 50 mila euro istituito dall'ente non ha trovato nessun richiedente. Ad ogni modo nel 2019 sono stati erogati circa 400 mila euro, tra prestazioni rivolte alle ditte e servizi per i lavoratori. Solo il rimborso per le spese di acquisto di nuovi occhiali (montatura e lenti) è stato di 6 mila euro e quello per i libri di testo di 18 mila.

«Cerchiamo di tutelare al massimo i negozi del territorio prosegue Lavanda -, perciò il rimborso avviene solo se i beni sono stati acquisti in attività del Bellunese». Una piccola forma di protesta contro l'imperversare degli acquisti online.

Quest'anno è stato rimpolpato il welfare rivolto alle famiglie, riunito nel Pacchetto figli 2020.

DALLE PROTESI AI LIBRI

Qui rientrano i contributi per le protesi dei figli dei lavoratori (acquisto occhiali) e per i libri di testo, due misure storiche dell'ente, ma anche diverse novità come i fondi per il trasporto scolastico per il quale si prevede un contributo massimo di 100 euro per tutti gli ordini scolastici, dalla materna alle superiori. Non solo, anche erogazioni di massimo 150 euro a sostegno delle tasse universitarie, rimborsi fino a 100 euro per i doposcuola e sempre fino a 100 euro per l'iscrizione ad attività sportive. Ogni famiglia ha la possibilità di scegliere due o tre misure a cui aderire. Le prestazioni nuove previste quest'anno per i datori di lavoro spaziano dai 300 euro per ogni nuovo nato figlio di titolari, collaboratori o soci e fondi con erogazioni fino a 100 euro sulle fatture per la redazione o revisione del dvr aziendale.

Ad oggi circa il 70% delle aziende aderisce all'ente bilaterale. L'adesione è doppia, riguarda sia l'azienda che versa per ogni lavoratore del commercio 2,50 euro e 3,50 per il turismo, sia il dipendente tenuto a versare la stessa cifra ogni mese attraverso la sottrazione in busta paga. «Aderire conviene spiega la vicepresidente dell'Ente, Fulvia Diana Bortoluzzi di Filcams Cgil perché si tratta di versamenti esigui a fronte delle tante opportunità che possono essere sfruttate».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA