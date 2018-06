CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUL NEVEGALC'È READY TO GO:DUE SABATI DI GUIDA SICURA(atr) Per consentire lo svolgimento delle prove pratiche dell'iniziativa Ready to Go e di guida sicura riservata alle Interforze, network di scuola guida gestito in convenzione con l'Aci, si rende necessaria l'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel piazzale del Nevegàl, nell'area posta a nord del condominio Le Torri compresa tra il civico 219 e il civico 387, dalle ore 8 alle ore 13 di sabato 23 giugno e dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle...