STRADE DEL FUTURO BELLUNO Treno, autostrada, collegamenti a Nord e a Sud: il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STRADE DEL FUTUROBELLUNO Treno, autostrada, collegamenti a Nord e a Sud: il Bellunese non può fare lo schizzinoso. La carenza infrastrutturale della provincia dolomitica è sotto gli occhi di tutti. Come è palese il mal di montagna che sta facendo crollare i dati demografici. Per cui, servono opere, sommate a una visione strategica. Quella del Piano Regionale dei Trasporti, presentato venerdì a Villa Patt dall'assessore De Berti. Ma anche quella che il territorio dovrà darsi in tempi rapidi. La Provincia lo sa bene. Tanto che il presidente...