Stazione: cantiere in ritardo, ma si parte

IL PROGETTOBELLUNO Qualche intoppo deve ancora essere risolto. Offerte con ribassi eccessivi hanno allungato i tempi in due dei sei cantieri della Rigenerazione urbana del Comune, non è chiaro quando l'inghippo verrà superato, ma la macchina burocratica sta lavorando per mettere in cantiere prima possibile anche questi due progetti. Ad assicurarlo è l'assessore alla rigenerazione urbana Franco Frison. Il tempo delle grandi opere è arrivato, sì, ma che fatica. PIAZZALE E CHIESAI nodi stanno qui. In via Jacopo Tasso, nell'ex chiesa dei...