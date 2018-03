Ritorna la Sagra dei Fis-ciot processione e bancarelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRADIZIONEBELLUNO La città di Belluno, oggi, si sveglia vestita a festa. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, hanno preso posto in centro storico le bancarelle dei commercianti ambulanti per rinnovare l'antica tradizione della Festa della Madonna Addolorata, nota anche come Sagra dei Fis-ciot. Le misure antiterrorismo e il minor numero di banchi hanno imposto un ridimensionamento degli spazi dedicati alla manifestazione, che quest'anno si fermerà prima della stazione e non occuperà piazza Piloni. Lo spirito gioioso della giornata e...