«Risultato importante, conseguenza del crollo degli sbarchi»

COLLE DELLE CAPREFELTRE In poco più di un anno la città di Feltre registra quasi un dimezzamento della presenza di richiedenti asilo nel proprio territorio. I dati infatti sottolineano come nel 2017 erano 91 i migranti ospitati nella cooperativa Dumia mentre, nel 2019, siamo a quota 54. Un risultato importante secondo il consigliere comunale leghista Alberto Vettoretto e frutto delle politiche messe in atto a livello nazionale in tema di migranti. Nel settembre 2017 i migranti ospitati dalla cooperativa Dumia erano in totale 91. Grazie ad...