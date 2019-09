«Rigenerazione vogliamo certezze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO ROSSOBELLUNO Il consigliere di Obiettivo Belluno, Raffaele Addamiano ha chiesto e ottenuto una commissione Urbanistica per capire a che punto è il comune di Belluno per quanto riguarda la Rigenerazione urbana ovvero un programma di riqualificazione del territorio attraverso una serie di progetti. Lo ha chiesto venerdì sera, durante la Commissione convocata affinchè l'assessore Franco Frison comunicasse che, nei giorni scorsi è arrivato l'ultimo via libera necessario per concludere la procedura amministrativa relativa al Piano...