Premio all'impresa rosa

IL RICONOSCIMENTOBELLUNO L'innovazione nell'impresa è donna. Attinge dalla tradizione, parte dal rispetto per il territorio e per la natura e si proietta al futuro. Sono quattro le aziende bellunesi condotte da donne ad aver ricevuto il Premio per la continuità d'impresa dal lato delle donne, istituito dal Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno. Un riconoscimento istituito nel 2018 che ha visto pochi giorni fa le prime aziende selezionate,...