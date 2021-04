Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Rischio pluriclassi nelle scuole primarie bellunesi. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Dario Scopel, solleva la questione, e suggerisce di «rivedere subito i parametri per garantire ai nostri bambini una formazione adeguata». I problemi legati al calo della natalità, che da diversi anni attanaglia tutta la provincia di Belluno, e in particolar modo molte tra le comunità più piccole, non sono nuovi. Come non lo...