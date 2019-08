«Papà morto il giorno del mio 13esimo compleanno, è la mia prima volta qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lorenzo è il figlio di Marco Zago, il copilota deceduto nell'elicottero caduto il 22 agosto 2009. Il destino ha voluto che il padre morisse nel giorno del compleanno del ragazzo: «Oggi è la prima volta che partecipo a una commemorazione di mio papà, sinora non ero mai venuto qui sotto al Cristallo, in questa giornata. Devo dire che ha un effetto particolare, perché oggi compio 23 anni. Ne avevo 13 il giorno che papà è morto». Lorenzo non è seduto in prima fila, con altri parenti dei soccorritori caduti; sta più indietro, fra la...