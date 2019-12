«Paga giusta per i consiglieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Il deputato di Fratelli d'Italia e sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, ha presentato ieri mattina un ordine del giorno alla Camera dei Deputati per chiedere l'istituzione di un fondo nazionale per aumentare l'indennità degli amministratori locali. «Chiediamo di estendere anche ai consiglieri quanto fatto pochi giorni fa per i sindaci dei piccoli comuni», spiega De Carlo. «È ora di voltare pagina e finirla con la propaganda grillina che voleva tutti gli amministratori pubblici corrotti o delinquenti - si legge in una nota...