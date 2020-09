Il consigliere comunale Fabio Bristot, Rufus, sul Nevegal dice chiaramente: «8 anni di chiacchiere e di prese in giro degli imprenditori e dei cittadini». «Lette le dichiarazioni di Massaro - scrive il consigliere -, tra le quali spiccano per poca onestà intellettuale quelle secondo le quali non sarebbe competenza del Comune di Belluno occuparsi di turismo e impianti a fune in quanto competenze regionali, trovo a dir poco scandalosa questa posizione che ancora una volta non riesce a dire abbiamo sbagliato e abbiamo sbagliato molto. Anzi ho sbagliato tutto da solo incapace di ascoltare. Rimango senza parole rispetto alla dimostrata incapacità di governare processi complessi, ma strategici per l'intera città. Ci sono stati 8 anni per disegnare il Nevegal. Invece, disimpegno e superficialità grossolane, ma anche - mi sia permesso - ignoranza profonda delle criticità esistenti e mancanza di qualsiasi umiltà nell'ascolto, hanno determinato nel tempo una serie di annunci sconfessati poi dai fatti inesistenti seguiti». E chiede che il sindaco riferisca in Consiglio Comunale con una relazione dettagliata e «non con un pizzino come accadde quando venne annunciata l'imminente apertura della seggiovia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA