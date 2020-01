Oriana ci crede: apre un casolin

ALANO

Molti negozi chiudono, ma c'è anche chi, per coraggio o per necessità, apre. È questo il caso di Oriana Stramare che, dopo aver chiuso l'anno scorso il negozio di generi alimentari a Schievenin, ha preso la decisione di aprirne uno a Campo di Alano di Piave. Una notizia in controtendenza rispetto al trend di inizio 2020 che ha visto nel Bellunese, almeno una quarantina di chiusure, ma il dato preciso si avrà solo a fine mese.

L'INAUGURAZIONE

Il negozio è facilmente raggiungibile, lo si trova poco prima della chiesa a destra. Precedentemente era un bar pizzeria, per poi diventare sede Acli ed infine, una volta spostata la sede dell'associazione, venne chiuso definitivamente. Oriana, invece, ci crede ancora e ha deciso di provarci: sabato sera, ha organizzato l'inaugurazione trovando il caloroso supporto degli abitanti di Campo e anche quelli dei paesi circostanti. Al taglio del nastro anche il sindaco, Serenella Bogana.

L'OTTIMISMO

«L'apertura di un negozio in un momento storico come questo dove tutti chiudono, credo meriti avere il giusto riconoscimento afferma Serenella Bogana, sindaco del comune di Alano di Piave a fine anno abbiamo avuto importanti chiusure e l'apertura del negozio di Oriana in una frazione come Campo, ci rende particolarmente ottimisti. Oriana è un esempio di coraggio prosegue Bogana tutti devono concorrere per far si che questo coraggio continui nel tempo per non lasciar morire queste attività che sono vitali per la popolazione». «Io devo ringraziare il sindaco prima di tutto e l'amministrazione comunale di Alano di Piave esordisce Oriana Stramare per tutto il supporto e per il sostegno ricevuto, devo ringraziare l'associazione Acli e tutti quelli che mi sono stati vicino».

VICINO A CASA

Insomma, la conclusione di un'avventura, ha dato modo di darne inizio ad un'altra, nella speranza che possa protrarsi nel tempo. La popolazione è ottimista, chi dice che non ne vale la pena andare al supermercato nel momento in cui c'è il negozio vicino a casa e chi afferma che a conti fatti il risparmio per fare la spesa fuori è solo illusorio: la strada da fare e gli acquisti inutili che alla fine si fanno una volta entrati nelle aree commerciali sempre pronte a vendere qualsiasi cosa tramite sconti e occasioni, sono solo spreco che va a danno delle attività del paese.

IL CASOLIN

Da Oriana c'è tutto quello che serve; è sotto casa e non c'è nemmeno il problema del parcheggio. Il negozio è aperto tutte le mattine dalle 8.00 alle 12.30 a partire da oggi, lunedì 20 gennaio, e non è escluso che in futuro, apra anche qualche pomeriggio. Ora tutto dipende dalla gente che lo frequenterà e dalla speranza che dall'alto non arrivi qualche altro balzello.

Sergio Capretta

