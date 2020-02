L'OPPORTUNITÀ

BELLUNO Il cinque marzo, al circolo cultura e stampa Bellunese partono i corsi per diventare operatore di magazzino merci. Il percorso che si svilupperà abbinando 120 ore di formazione in aula e 2 mesi di stage in aziende della grande distribuzione è totalmente gratuito, e prevede un'indennità di frequenza pari a 450 euro al mese per il periodo di tirocinio, come previsto dal Programma Garanzia Giovani, promosso dalla Regione del Veneto.

FINALITÀ

«Al termine del corso - spiegano gli organizzatori - i candidati saranno in grado di adempiere a tutte le funzioni dell'operatore di magazzino, come stoccare e movimentare in sicurezza le merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini, spedizioni e consegne e registrare correttamente i relativi dati informativi». Gli argomenti che verranno considerati nelle ore di formazione sono: struttura e organizzazione di un magazzino; tipologia e funzionamento di attrezzature e macchine per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci; tipologie di merci e specifiche di stoccaggio, movimentazione e lavorazione; metodi e tecniche di gestione delle scorte; tipologie di imballaggio e packaging; identificativi di sicurezza dei prodotti; riferimenti legislativi e normativi sul trasporto e deposito merci pericolose e derrate alimentari. «Un quadro estremamente approfondito - proseguono gli organizzatori - che preparerà al meglio gli allievi allo stage successivo».

LE DATE

Per partecipare alla selezione, fissata per il 2 marzo, i candidati dovranno rispondere ad una serie di requisiti illustrati nel sito www.circoloculturaestampabellunese.it, dove è possibile scaricare anche la domanda di ammissione. Per ulteriori informazioni, invece, è possibile contattare la Segreteria del Circolo allo 0437/948911 o, via mail, ad info@ccsb.it.

