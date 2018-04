Oltre sei anni di violenze marito allontanato da casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Ancora violenza sulle donne. Perpetrata per tanti anni consecutivi da parte di un marito nei confronti della moglie. Atti brutali a cui spesso doveva assistere anche la figlia minorenne. Da qui, la decisione di allontanare l'uomo dalle familiari.I FATTIL'uomo, come affermano le indagini, tra il 2012 e il febbraio 2018 ha tenuto frequenti atteggiamenti, nei confronti della moglie, all'insegna di maltrattamenti. Un modo di porsi abituale consistito in continue percosse, strattonamenti, minacce. Gli attacchi di ira erano quasi...