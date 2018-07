«Non tutte le reti possono essere interrate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RETI ELETTRICHEBELLUNO «Interrare si può, ma solo in certe condizioni». Ecco perché la razionalizzazione delle reti elettriche nel Bellunese porta sia linee aeree che elettrodotti sotto terra. Perché dipende dalle condizioni. Parola di Terna. L'azienda nazionale che gestisce le reti di trasporto energetico spiega il proprio modo di agire sul territorio. E risponde alle domande arrivate per via indiretta dall'associazione Vivaio Dolomiti (da sempre attenta al progetto di razionalizzazione che Terna sta portando avanti nella media valle del...