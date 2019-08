«Non ripianteremo tutte le piante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSESSORE REGIONALE«Ogni strada è da percorrere, anche il tentativo con la dinamite è da praticare. Vedremo i risultati: di sicuro le ceppaie sono un problema».L'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, non si limita però al giudizio sul tentativo in corso, su quel che succederà dopo l'esplosione del 4 settembre quando bisognerà valutare se la dinamite per distruggere le radici degli alberi sradicati possa essere o meno una soluzione.Bottacin parla anche del futuro dei boschi bellunesi dopo Vaia e parte proprio...