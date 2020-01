LA BATTAGLIA

BELLUNO Nuova astensione dalle udienze da parte degli avvocati penalisti. La battaglia che i legali stanno portando avanti da mesi contro la prescrizione, in protesta contro la Riforma entrata in vigore dal primo gennaio che blocca la prescrizione dopo il primo grado con l'effetto inevitabile di processi infiniti. Anche la Camera Penale Bellunese Odorico Larese preso atto della delibera dell'Unione delle camere penali, ha deliberato a sua volta di aderire all'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie proclamata per domani. Lo comunica il presidente della Camera Penale Bellunese, avvocato Massimo Montino.

Proprio l'avvocato Montino a dicembre era sceso a Roma per la maratona oratoria contro la riforma. Domani i penalisti sono pronti a manifestare davanti alla Camera dei Deputati e non sono escluse anche iniziative locali. L'avvocato Montino aveva infatti annunciato una eventuale protesta in piazza dei Martiri. In ogni caso l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 28 gennaio 2020 rappresenta un segnale di chiaro disaccordo con l'approvazione dell'emendamento soppressivo del disegno di legge Costa, finalizzato ad abrogare la Riforma Bonafede. In tutte le altre giornate di astensione anche a Belluno il 100% dei legali ha incrociato le braccia. L'astensione proclamata contro il blocco della prescrizione ha trovato infatti tutti d'accordo, compresi studi come quello dell'avvocato Maurizio Paniz, che mai prima avevano aderito ad altre cause. «Bisogna spiegare al cittadino - ha sempre detto l'avvocato Montino - andare tra la gente, perché se uno non ha la sventura di essere imputato, a volte non riesce a comprendere la portata della nuova legge».

