Minime e massime: caldo da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIBELLUNO Autunno da record. Quello appena andato in archivio passerà alla storia come il trimestre più caldo degli ultimi 25 anni. E forse, il più caldo di sempre. Lo dice il termometro. Lo ribadiscono le indagini dell'Arpav. L'autunno a livello meteorologico comincia il 1° settembre e si chiude il 30 novembre. Quindi, da una settimana a questa parte è cominciato l'inverno, almeno per i meteorologi. Non ancora per molte località sciistiche, alle prese con temperature troppo alte per consentire ai cannoni di sparare la neve. Il...