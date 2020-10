Progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. A disposizione della provincia di Belluno 3,4 milioni di euro. La prima tranche prevede l'erogazione di 108mila euro alla Provincia di Belluno, 47mila euro al Comune capoluogo e 300mila euro a Feltre.

«Nonostante la difficile situazione economica - ha spiegato il sottosegretario all'Interno Achille Variati - e la necessità di reperire fondi su moltissimi fronti diversi il Governo si e schierato con decisione a supporto degli enti locali. Sta passando, infatti, la tesi che la ripresa dopo il lockdown debba passare attraverso il rilancio degli investimenti sia sul fronte delle grandi opere, ma anche sul fronte delle opere piccole e medie che, attraverso i Comuni, possono coinvolgere tutto il territorio. È un elemento di giustizia, di equilibrio, di lealta tra i diversi livelli dello Stato, di fiducia e responsabilizzazione dei territori. Dopo gli oltre 370 milioni gia distribuiti nei mesi scorsi, saranno assegnati ulteriori 33,25 milioni ai Comuni del Veneto e 7,87 milioni alle Province venete destinati alla spesa per il sociale e per il trasporto scolastico». L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi piu necessari alla singola realtà locale.

Alla città di Belluno andranno 339 mila a Feltre invece ne sono attesi 114 mila. Alla provincia di Belluno, infine, su questo fronte spettano 405 mila euro. Queste risorse sono un primo acconto del fondo di 1.670 milioni (1.220 per i Comuni e 450 per le Province), previsto dal Decreto Agosto, per le minori entrate e per le maggiori spese degli Enti Locali per il sociale e per il trasporto.

