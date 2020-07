IL CAMBIO

BELLUNO Maria Chiara Santin è il nuovo presidente, dell'anno rotariano 2020-2021, del Rotary Club Belluno. Lo comunica l'ufficio stampa Rotary in una nota che ha riportato anche le prime parole della neo presidente. «Intendo porre una particolare attenzione alla scuola - ha detto la presidente Maria Chiara Santin - per favorire nuove opportunità e rimuovere ostacoli nell'accesso all'istruzione e mi auguro che in questo tempo di disorientamento il Club si metta ancor più al servizio della comunità, orientandone le scelte grazie ai saperi dei professionisti che ne fanno parte».

Santin succede a Felice Gaiardo, che ha guidato il Club fino al 27 giugno. Nel tradizionale passaggio delle consegne svoltosi al ristorante Nogherazza, quest'anno del tutto particolare a causa dell'emergenza sanitaria, Gaiardo ha detto: «Il mio pensiero va ai numerosi service che sono stati avviati in questa annata, così come quelli delle annate precedenti e in fase di svolgimento. La mole di lavoro prodotta è indubbiamente merito di un gruppo di persone che si è impegnato fisicamente in attività non sempre facilmente compatibili con quelle lavorative». Un gruppo che di certo sosterrà anche la presidente Maria Chiara Santin. «Conto molto sull'agire delle Commissioni e sul sostegno e la guida del Consiglio», ha evidenziato Santin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA