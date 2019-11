Ladri tornano a Cavarzano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PAURABELLUNO «Attenzione ladri girano in via Pietriboni». È questo l'avviso che è comparso sabato sera sui social, dopo un tentativo di furto avvenuto nella zona di Cavarzano. I ladri nell'appartamento in cui hanno agito sono andati a vuoto. Sono stati fermati, infatti, dall'allarme antifurto che è prontamente scattato. Sul posto, sabato sera, sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Belluno, diretti dal maggiore Emanuela Cervellera. Hanno proceduto ai controlli e ricerche in zona, che non hanno dato esito. I militari hanno anche...