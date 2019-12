LA SFIDA BELLUNO Corsi di sci per bambini in Nevegàl. Mercoledì scorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDABELLUNO Corsi di sci per bambini in Nevegàl. Mercoledì scorso si sono aperte le iscrizioni per il corso organizzato dalla società Asd SpiritOlimpico, e aperto a tutti i bambini delle scuole primarie e medie che verranno divisi in gruppi a seconda del livello di abilità, e assistiti dai maestri di sci della scuola del Nevegal. Il corso si articolerà in cinque giornate, dal 2 al 6 gennaio prossimo, per due ore dalle ore 9 alle 11. Il pullman per il trasporto dei bambini al campo scuola partirà dal piazzale delle scuole elementari...