LA DONAZIONE BELLUNO Non è affatto detto che Palazzo Rosso gradisca il dono.

LA DONAZIONEBELLUNO Non è affatto detto che Palazzo Rosso gradisca il dono. Il caso dei negozi di via Simon da Cusighe che un privato vorrebbe regalare al Comune, non è chiuso. Dopo un primo moto di entusiasmo, l'amministrazione e i consiglieri ora ci stanno riflettendo: si tratta di valutare i pro e i contro per arrivare, alla fine, a trarre delle conclusioni. La questione è stata portata sui banchi della prima commissione giovedì sera, ma non si è arrivati a capo di nulla. Pochi i consiglieri presenti, molte assenze tra le file...