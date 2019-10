L'INTERVENTO BELLUNO «Quest'albero stroncato è il simbolo di chi non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOBELLUNO «Quest'albero stroncato è il simbolo di chi non ce l'ha fatta, ma la comunità ha dimostrato di essere resistente, di saper fare comunità. Anche la politica ha dato buon esempio, rimanendo vicina al territorio e portando qui i politici, abbiamo creato i presupposti perché questo territorio ora sia più resiliente». Il ministro per Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, interviene al convegno di Confartigianato Belluno, in un giorno difficile per il governo ma non si sottrae alle domande. Parla di Vaia e...